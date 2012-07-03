Сергей Шнуров: Я — ретросексуал, а Вакарчук — метросексуал

Лидер группы «Ленинград» рассказал Сегодня, как бросил пить, почему не знает графика своих выступлений, в какую девушку может влюбиться и в чем разница между ним и Вакарчуком.

— Сергей, многие наши читатели ассоциируют рок-фестивали с алкоголем и молодой, не всегда адекватной публикой. Вы можете вспомнить свое первое знакомство с алкоголем?

— Это было настолько давно, что я уже не помню. Недавно, правда, попытался, без всякой кодировки не пить два месяца, и у меня получилось. Такой я б...ь волевой, цельный человек. Вы знаете, я могу пить, могу не пить. Поэтому с алкоголем у меня все хорошо.

— После вас на сцене BestCityUa выступала наша украинская группа «Океан Эльзы». Можете продолжить фразу: «Разница между мной и Вакарчуком…»

— Ну что я могу сказать, я — ретросексуал, а он — метросексуал.

— Можете продолжить фразу «Мое определение свободы…»

— Свобода — это гниленькая французская статуя. В Америке стоит, кажется.

— А скажите, поступали ли вам пожелания от организаторов исполнять песни пожестче?

— Уже давно никаких пожеланий такого характера к нам не поступает, мы сами не знаем, что от нас можно ожидать (смеется). С группой я долго готовился к этому выступлению. Но, к сожалению, не прилетели наши техники — им почему-то не хватило места в самолете.

— Как вы относитесь к тому, что молодые девушки ругаются матом?

— Я вообще плохо отношусь к говорящим молодым девушкам.

— Что нужно сделать, чтобы вы в Днепропетровск привезли свою группу «Рубль»?

— Эта группа уже давно не выступает. Я стал староватым, не помню многих текстов своих песен. Мне нужно подготовиться к выступлению. Планов у меня нет, где выступить. Знаю, что у нашего директора есть график выступлений, но я им не интересуюсь. Мне не интересно, где выступать. Я приезжаю и выступаю как в последний раз. Вот и все.

— Сергей, опишите женщину, в которую вы бы точно влюбились.

— Все зависит от обстоятельств. Иногда трезвеешь и думаешь, а чего я вообще влюбился в нее вчера.

— Кто занимается костюмами в вашей группе? Комфортно ли вам выступать в нижнем белье?

— Костюмами занимается лично каждый участник. Кто на что горазд, тот то и надевает. Если бы я плохо чувствовал себя в трусах, то я вряд ли выходил бы на сцену. Я хорошо себя чувствую даже без трусов. Вот сейчас на мне футболка с нашей Юлей (вторая солистка «Ленинграда». — Авт.). Вы знаете, я — фанат этой группы.

— Стандартный вопрос: как вам прием, сцена, атмосфера на фестивале?

— Ну что, мне понравилось, вместе попели. Если нет драк, значит все хорошо. А я их не видел.

— Сергей, вы продолжаете сниматься в сериалах? И вообще, как вам опыт в том же сериале «Детка»?

— Это нудное и долгое занятие.

— Это дело вам, как сейчас говорят, не зашло?

— Зашло, взошло — это как-то странно звучит, не понравилось, скажем так. Скорее это вопрос к актрисам — зашло или нет. Как по мне, было долго, нудно, муторно… Результата я особенно не видел, потому как телевизор не смотрю уже очень давно. Правда, в интернете посмотрел пару серий… А вообще сериалы я не смотрю, времени нет.

— А вы себя любите?

— Ну конечно! А есть такие люди, которые себя не любят? Хотя нет — есть, и их абсолютное большинство. Я же дома за собой убираю. Стараюсь, по крайней мере.

— Не будь вы музыкантом, кем бы вы были?

— Я готов заниматься, чем угодно, лишь бы не работать.

— Уверена, вам встречаются люди, с которыми вы только познакомились, а они ждут от вас смешных ответов. Не раздражает ли это?

— Нет. Помню, мне мой сын лет пять назад сказал: «Папа, а ты прикольный!».

фото farm5.static.flickr.com

i3.woman.ru

Пресс-служба фестиваля BestCityUa