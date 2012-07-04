Ксения Бородина - самая решительная мама, а Оксана Федорова - гламурная

Перед началом церемонии гости с удовольствием попивали… детское шампанское и обсуждали планы на лето. Ведущая вечера, очаровательная Лариса Вербицкая не стала утомлять ожиданием мамочек и детей — ведь многие звездные малыши еще не привыкли к светской жизни, да и тихий час должен быть по расписанию. Так, певица МакSим, которая не так часто радует журналистов и поклонников своим появлением на светских мероприятиях, пришла в компании трехлетней дочки Саши, пишет 7days.ru.

Для выхода в свет Марина (настоящее имя певицы) выбрала коктейльное платье кораллового цвета без бретелек и вместо сцены вполне могла занять место на полке в магазине, такой кукольный образ получился у артистки. Стиль МакSим и ее нежная забота о дочери не оставила равнодушным никого, и певица получила награду в номинации «Самая нежная мама года». «Мне очень приятно получить эту награду. Мне кажется, каждая мама достойна такой номинации. Быть мамой — это большое счастье. Я хочу стать многодетной мамой», — призналась Марина. Пока артистка произносила речь, маленькая Сашенька принимала подарки, а в благодарность прочитала стишок, чем растопила сердца даже суровых операторов и сонных охранников.

Телеведущая Оксана Федорова, которая совсем недавно стала мамой, потихоньку возвращается к светской жизни, и, конечно же, без награды тоже не осталась. «Мне очень приятно получить такую награду, она для меня в роли мамы первая», — призналась телеведущая со сцены. Выполнять свою работу и ходить на светские мероприятия Оксане помогает ее мама, которая с радостью проводит время с внуком. «Сейчас мой сын с моей мамой. Ему уже больше двух месяцев, он начинает проявлять характер и выражать эмоции. Я купила ему диски с детскими сказками Андерсена, но пока мы еще очень маленькие, так что укачивать и кормить Федора я предпочитаю под классическую музыку», — поделились Оксана с порталом 7 Дней.ru своими материнскими радостями.

Телеведущая Ксения Бородина заехала на церемонию буквально на несколько минут и, получив награду, отправилась на свадьбу к близкой подруге.

Глядя на Анжелику Агурбаш, сложно поверить, что эта роскошная женщина — мать троих детей. За такие заслуги певица получила приз в номинации «Самая музыкальная мама года». Почетная награда заставила певицу расчувствоваться и вспомнить прошлое. «Помню, когда родилась моя первая дочка, я проплакала возле ее кроватки всю ночь. Мне было восемнадцать лет, и как обращаться с этим маленьким комочком я даже не представляла», — поделилась своими воспоминаниями певица.

В итоге список мам-победительниц выглядел следующим образом:

Ирена Понарошку — Самая Очаровательная Мама

Татьяна Навка — Самая спортивная Мама

Анджелика Агурбаш — Самая музыкальная Мама

Оксана Федорова — Самая гламурная Мама

Ксения Бородина — Самая решительная Мама

Жасмин — Самая элегантная Мама

Катя Лель — Самая веселая Мама

Варвара — Самая заботливая Мама

МакSим — Самая нежная Мама

Ольга Орлова — Самая яркая Мама

Лола, жена Кирилла Андреева — Самая стильная мама.

Когда все мамы получили заслуженные призы и награды, дети решили порадовать своих родителей. Маленькие модники вышли на сцену и устроили настоящий показ мод.

фото 7days.ru