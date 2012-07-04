Певица Алеша и Дима Коляденко страдали из-за лишнего веса

Алеша и Дмитрий Коляденко переживали из-за собственной тяжести, сообщает ТСН-Особливе.

Певица Алеша признается, что в детстве очень страдала из-за своего лишнего веса. Теперь уверена - от этого комплекса избавилась, но свои детские фотографии до сих пор никому не показывает, и сама их никогда не смотрит. "У меня был избыточный вес, я комплексовала по этому поводу. Я даже никому не показываю фотографии, где я с таким весом, но потом мама отправила меня в модельный бизнес. Я год там училась и быстро похудела, вышла оттуда просто красавицей , уже уверенной в себе", - рассказывает певица.

Страдал из-за своей полной фигуры и маленький Дмитрий Коляденко. Он был уверен - популярностью среди девушек пользуются только стройные ребята. Но проблема, как считает шоумен, исчезла сама по себе после того, как он начал активно заниматься сексом, из-за этого сильно похудел, и сегодня он не испытывает никакого комплекса. "Я занимался сексом, я стал мужчиной в 15 лет", - рассказывает Дмитрий.

Но сексолог Максим Романюк уверен, что Коляденко ошибается. Избавиться от своего комплекса ему помогли не секс и похудение, а хорошая работа над собой. Не уверенность в себе - это проблема психологическая, и она не зависит от того - сколько весит человек. "Комплекс лишнего веса может быть, даже у тех, особенно у девушек, которые не имеют лишних килограммов. Когда этот комплекс очень сильный, то конечно тогда не то что не до знакомств, а не до секса. Появляется зацикленность на проблеме", - утверждает Максим Романюк.

Певец Виктор Бронюк еще несколько лет назад весил 120 килограммов. Но, признается, это его никогда не смущало. По его словам, зацикливаться на себе у него не было времени. Девушки его и без того любили, а сбросить лишние килограммы решил только тогда, когда устал носить и собственный вес и аккордеон. "Работать скажем два часа на сцене и держать перед собой аккордеон, который весит там порядка 12 килограмм - очень большая нагрузка", - говорит певец. Психологи уверены - побороть этот тяжелый комплекс очень просто. Нужно перестать много есть, заняться спортом, и при любом исходе полюбить себя таким, какой вы есть.

фото interesno.name

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