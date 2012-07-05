Фагот и Маша Собко стали битломанами

Украинские звезды, среди которых Фагот («ТНМК»), экс-солистка группы «Gorchitza» Alloise, Роман Полонский, Виктория Олизе («Moonlight»), Марина Чабанова («Парадуш») и участница второго «Голоса страны» Г алина Безрук, под аккомпонимент группы «Unity» исполнили лучшие хиты «ливерпульской четверки».

Насладиться музыкой и множеством оригинальных сюрпризов, подготовленных ведущим шоу Павлом Шилько и его командой, пришли известные спортсмены Александр Крыкун, Анна Сорокина, Анна Бессонова, Денис Силантьев, Валерий Гончаров, Вадим Гутцайт с супругой - известной телеведущей - Оксаной Гутцайт. Компанию им составили не менее известные телеведущие Тала Калатай и Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым, а так же непосредственные коллеги тех, кто выступал на сцене – Бондарчук, Маша Собко и группа «Авиатор».

Песни «Beatles» в новом звучании и особенная атмосфера не оставили равнодушным ни одного гостя мероприятия – каждый смог хотя бы чуть-чуть побыть битломаном!

фото Агентство PODOLSKAYA©