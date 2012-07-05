Поляковой избавиться от комплекса помогли мужчины, а Павлику - каблуки!

Маленький Витя Павлик с детства стремился подрасти. Брал у мамы каблуки, надевал брюки "клеш", чтобы их скрыть и злился на высоких одноклассников, рассказывают журналисты ТСН.Особливе.

"Я последний стоял в шеренге на физкультуре. Я очень стеснялся, если девушка была немного выше меня", - рассказывает Павлик. Сегодня известный певец и композитор Виктор Павлик о своем росте говорит с улыбкой и уверяет, что уже давно лишился этого комплекса. К своим 162 сантиметрам певец относится свысока и ухаживает только за высокими девушками. Комплексовать из-за роста - дураков нет.

Один из самых низких певцов Стас Шуринс уверен, что люди маленького роста самые успешные. Быть низким, по мнению Шуринса, удобно - легче прятаться от поклонников. Относительно девушек, то им не рост от мужчины нужен. "Все великие были очень небольшого роста и Ленин, и Наполеон... А девушки у меня всегда были модели, я могу сказать. Им главное, чтобы их любили", - убеждает певец.

Эпатажную Полякову вообще не назовешь девушкой с комплексами. Однако сама певица признается - ее рост часто становился реальной проблемой. Из-за него она даже перестала в общественном транспорте ездить. Избавиться от комплекса помогли мужчины. "Я 180 см. Я когда ехала в троллейбусе, не помещалась под ручку. Потом, когда стали мужчины одаривать меня знакам внимания, я поняла что это не плохо", - говорит Полякова.

Психокоректор Людмила Карелина утверждает - к комплексам нужно уметь относиться только с юмором. Комплекс говорит о незрелости психики человека. А вот умение относиться к нему положительно, наоборот помогает в жизни.

фото rusradio.ru

biographera.net

bagnet.org