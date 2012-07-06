Кэти Холмс показала квартиру, куда переехала с Сури

Похоже, что Кэти подготовилась к грядущему разводу более чем основательно, так что шансов на примирение у Тома практически нет. Об этом говорит не только резкие перемены во внешнем виде актрисы, которая избавившись от обручального кольца, неожиданно резко похорошела и преобразилась, но и факт наличия у Кэти роскошного жилья. Оказывается, за две недели до предстоящего развода актриса арендовала на свое имя огромную квартиру в самом центре Нью-Йорка.

Новая квартира Кэти находится на 12 этаже одного из зданий в районе Челси, в ней 12 комнат, среди которых четыре спальни. Скульптуры в стиле античной Греции, полотна известных художников, роскошный декор - похоже, Кэти действительно готова начать новую, яркую жизнь.

Несколько дней назад Холмс вместе с дочерью Сури въехала в новую квартиру. Что ж, надеемся, что здесь она сможет наконец-то быть счастливой.

Напомним, судебное слушание по делу развода Кэти Холмс и Тома Круза состоится в Нью-Йорке 17 июля. Об этом сообщил Дожонатан Вольф – адвокат Кэти. Также он развеял слухи о том, что актриса якобы пришла в суд 3 июля и потребовала срочного слушания дела об опеке над Сури Круз. Вольф подчеркнул, что Кэти требует закрытого слушания и не предпринимала никаких попыток ускорить судебный процесс. В свою очередь Том Круз пока что не подал никаких официальных бумаг.

В 2006 году Том Круз и Кэти Холмс заключили не только брак, но и брачный контракт. Согласно этому договору, в случае развода Кэти Холмс получает по 3 миллиона долларов за каждый прожитый год вместе с Томом. Тем не менее, общая сумма не может превысить $33 миллионов. Также в ее владение передается шикарный особняк в Калифорнии.

фото zirki.info