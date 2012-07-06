Филипп Киркоров провел Ани Лорак экскурсию Болгарией

Певец признался, что это был один из самых волнительных концертов за последнее время, так как выступать на родине - это всегда очень ответственно.

За несколько часов до мероприятия Киркоров в сопровождении Ани Лорак провели небольшую экскурсию по городу - фотографировались и Филипп выкладывал результаты в твиттер со своими комментариями

Ну вот мы и добрались до моего города детства! Варна! Вечерний променад накануне шоу в родном городе

фото kirkorov.ru