С кем целуется Дима Коляденко и Влад Яма?!

Украинские звезды рассказали ТСН.ua, нужен ли Украине праздник поцелуев, как они будут отмечать этот день, кого целовать, а также поделились собственными, очень личными, воспоминаниями о первом поцелуе.

Известная писательница Лада Лузина впервые поцеловалась в третьем классе. "Я всегда была активной и смелой девушкой. Помню, как в третьем классе влюбилась в мальчика, он не знал об этом и взаимностью мне не отвечал. Его звали Алеша. Сначала я ему написала любовное стихотворение, он был несколько озадачен и намека не понял. Затем, с помощью своей подруги, которая пообещала обменяться с ним машинкой, заманила его за школу. Когда он стоял с закрытыми глазами, я подбежала и быстро его поцеловала. Любви из этого не вышло, зато впечатления остались яркие", - рассказала писательница.

А во Всемирный день поцелуев, Лада, которая всегда просыпается рядом с мужем и любимой кошкой, поцелуи им и подарит. "В День поцелуев свое внимание подарю прежде всего любимому мужу, а также любимой кошке", - отметила Лузина.

Популярный танцор Влад Яма первый опыт поцелуя получил со своей партнершей по танцам. "Я впервые поцеловался в 12 лет. Провожал свою партнершу по танцам домой и возле подъезда хотел поцеловать в щеку, но она меня поцеловала в губы. Была зима, холодно, я очень растерялся тогда. Не могу сказать, что получил большое удовольствие , а вот опыт приобрел. Помню, домой возвращался, как мне тогда казалось, на крыльях любви", - рассказал он.

Вообще, к существованию такого праздника Влад относится положительно: "День поцелуев - добрый праздник, пусть и такой существует. Завтра прежде всего поцелую свою любимую девушку, а также всех близких людей. А вот целоваться с поклонницами, незнакомыми людьми не люблю. Все же поцелуй, прикосновение - это очень интимно, и позволять незнакомому человеку это делать не считаю нужным ".

Шоумен Дима Коляденко рассказал, что впервые поцеловался в 15 лет. "Я учился тогда в театральном училище в Днепропетровске. Отчетливо помню первый поцелуй, первое свидание, цветы, конфеты, влюбленность. Первый поцелуй - никогда не забуду. Инициатива была моя. Все было очень романтично, при свечах, но в общежитии. Все мои любовные свидания в основном проходили на берегу Днепра. Ведь я четыре года прожил в Днепропетровске. Поэтому очень люблю этот город. С ним связаны воспоминания о первой любви и первых поцелуях", - рассказал шоумен.

В День поцелуев Коляденко будет дарить счастье и позитив одесситам, потому что как раз ведет в этом городе конкурс "Мисс бикини-2012". "Хорошее настроение, модели, шампанское мне обеспечено", - заверил шоумен.

фото ivona.bigmir.net

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