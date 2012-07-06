С кем целуется Дима Коляденко и Влад Яма?!

6 июля 2012, 17:29

6 июля мир отмечает День поцелуев - официальный международный праздник, который придумали в Великобритании еще в XIX веке. Именно англичане решили, что поцелуй как одно из проявлений любви заслуживает отдельного праздника.

 

Украинские звезды рассказали ТСН.ua, нужен ли Украине праздник поцелуев, как они будут отмечать этот день, кого целовать, а также поделились собственными, очень личными, воспоминаниями о первом поцелуе.

Известная писательница Лада Лузина впервые поцеловалась в третьем классе. "Я всегда была активной и смелой девушкой. Помню, как в третьем классе влюбилась в мальчика, он не знал об этом и взаимностью мне не отвечал. Его звали Алеша. Сначала я ему написала любовное стихотворение, он был несколько озадачен и намека не понял. Затем, с помощью своей подруги, которая пообещала обменяться с ним машинкой, заманила его за школу. Когда он стоял с закрытыми глазами, я подбежала и быстро его поцеловала. Любви из этого не вышло, зато впечатления остались яркие", - рассказала писательница.

А во Всемирный день поцелуев, Лада, которая всегда просыпается рядом с мужем и любимой кошкой, поцелуи им и подарит. "В День поцелуев свое внимание подарю прежде всего любимому мужу, а также любимой кошке", - отметила Лузина.

Популярный танцор Влад Яма первый опыт поцелуя получил со своей партнершей по танцам. "Я впервые поцеловался в 12 лет. Провожал свою партнершу по танцам домой и возле подъезда хотел поцеловать в щеку, но она меня поцеловала в губы. Была зима, холодно, я очень растерялся тогда. Не могу сказать, что получил большое удовольствие , а вот опыт приобрел. Помню, домой возвращался, как мне тогда казалось, на крыльях любви", - рассказал он.

 Вообще, к существованию такого праздника Влад относится положительно: "День поцелуев - добрый праздник, пусть и такой существует. Завтра прежде всего поцелую свою любимую девушку, а также всех близких людей. А вот целоваться с поклонницами, незнакомыми людьми не люблю. Все же поцелуй, прикосновение - это очень интимно, и позволять незнакомому человеку это делать не считаю нужным ".

Шоумен Дима Коляденко рассказал, что впервые поцеловался в 15 лет. "Я учился тогда в театральном училище в Днепропетровске. Отчетливо помню первый поцелуй, первое свидание, цветы, конфеты, влюбленность. Первый поцелуй - никогда не забуду. Инициатива была моя. Все было очень романтично, при свечах, но в общежитии. Все мои любовные свидания в основном проходили на берегу Днепра. Ведь я четыре года прожил в Днепропетровске. Поэтому очень люблю этот город. С ним связаны воспоминания о первой любви и первых поцелуях", - рассказал шоумен.

В День поцелуев Коляденко будет дарить счастье и позитив одесситам, потому что как раз ведет в этом городе конкурс "Мисс бикини-2012". "Хорошее настроение, модели, шампанское мне обеспечено", - заверил шоумен.

 

фото  ivona.bigmir.net

           pictures.plitkar.com.ua

           dusia.telekritika.ua

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