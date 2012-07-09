Яна Рудковская рассказала о проблемах в семье

Сына Яны Рудковской и Виктора Батурина родила некая Юля Салтовец, которая была замужем за Батуриным до Яны. По ее словам, мальчик должен вернуться к родной матери, потому что он не любит Рудковскую.

Насколько успешной будет попытка отобрать у Яны мальчика, пока не известно. Как рассказывает Юлия, они с Виктором были женаты, пока она не узнала о его измене с Рудковской. Не выдержав оскорбления, она развелась с Батуриным, а будучи в неадекватном состоянии после родов, подписала бумаги на отказ от сына. Тем самым Юля сделала его родителями Яну и Виктора, у которых спустя время появился и общий ребенок.

Придя в чувства, Юля долгое время требовала вернуть ей Андрея, но требования удовлетворять никто не собирался. Но после скандального развода, Батурин встретился с Юлей и с тех пор она принимает активное участие в судьбе сына также не оставляя попыток его отвоевать у Рудковской. Были даже сделаны документы, в которых матерью Андрея значится Салтовец.

В свою очередь Яна заявляет, что Юля лжет. Неудавшаяся мамаша получила за ребенка автомобиль, квартиру и регулярные выплаты приличной суммы денег. Но как только выплаты от Батурина прекратились, Салтовец решила переключиться на Яну и требовать деньги с нее. Кроме того Яна воспитала мальчика и считает, что только она может быть ему мамой.

Напомним, чуть больше месяца назад стало известно, что Яна Рудковская и ее возлюбленный Евгений Плющенко ждут ребенка. Об этой радостной новости сообщил Андрей Малахов.

фото peoples.ru

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