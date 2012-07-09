Юрий Горбунов и Татьяна Лазарева занялись магией

По замыслу создателей, шоу напоминает театрализированное костюмированное представление, в котором используются последние технологические решения. Известно, что клан иллюзионистов очень ревностно оберегает секреты своей профессии, но теперь их мир пополнился 9 звездами. Чудеса рук, иллюзий и тела буду демонстрировать – певицы Анна Седакова, Юлия Савичева и Анна Плетнева, актеры Борис Смолкин и Татьяна Лютаева, телеведущие Лера Кудрявцева, Василиса Фролова, Антон Комолов и аккордеонист Петр Дранга. Впрочем, каждый из них подписал бумагу о неразглашении секретов выученных трюков. Даже ведущим Юрию Горбунову и Татьяне Лазаревой не открыли ни одной тайны…

Им предстоит пройти обучение у мастеров, изучить все тонкости мастерства иллюзиониста и много и упорно тренироваться. В ходе проекта участникам предстоит пройти ряд конкурсов.

Каждый выпуск «Магии» будет представлять собой сюжетные постановки, участники будут выходить на сцену в костюмах, использовать необычные подручные средства, механизмы и животных. Их задача – показать аудитории фокус или иллюзию и не дать разоблачить себя. Над художественной и технической компонентами выступления со звездами будут работать опытные цирковые специалисты.

Анне Седаковой легко дался трюк с возникновением верблюда, но вот остальные номера пришлось готовить долго… Ее протыкали шпагами и она вообще играла с огнем. «Сложность номера с верблюдом состояла в … простоте номера, - созналась Анна. - По сравнению с другими номерами, которые я уже научилась делать на этой программе, он элементарен. Но когда ты производишь действие, которое удивляет: исчезаешь, появляешься, делаешь протыкание огнем, — это всегда восторженно принимается зрителями. Я очень-очень-очень старалась удивить!». Юлия Савичева тоже прошла через испытание огнем, но были у нее и очень милые номера, например, с зонтиком. «Я всегда к себе придираюсь», - смеется она. Поэтому после своих номеров спрашивала зрителей – понравилось ли им…

В каждой программе все девять звезд показывают разные трюки. Их выступления оценивает жюри из профессионалов и приглашенных звезд. Например, «звездой» первой программы станет Роман Виктюк. Каждое выступление участников оценивается по десятибалльной шкале. Здесь никто не выбывает до завершения проекта, участники в течение всего шоу набирают себе баллы. В финале программы им дается шанс заработать дополнительные баллы, если они согласятся выполнить экстремальный фокус от загадочного «Черного иллюзиониста». Победителем шоу «Магия» станет тот участник, который по итогам всех программ наберет наибольшее количество баллов.