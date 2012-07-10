Певица Елка на отдыхе с мужем

Попав в Москву благодаря КВН и связям в рэп-тусовке, Елка познакомилась с Сергеем Астаховым, за которого вышла замуж в 2010 году.

«В какой-то момент она стусовалась с мальчиком из Подмосковья Сергеем Астаховым. Он нигде не работал и жил за ее счет. Короче, оказался альфонсом. И тогда Елка начала меняться. Видимо, взамен того, что она содержала этого мальчика, она перестала снимать квартиру в Москве и уехала жить к нему в Подмосковье. У него с родителями там был дом. Ее все время тревожило, как бы заработать побольше», – говорит Влад Валов, бывший продюсер артистки.

«Астахов – компанейский, простой парень, говорят о муже Елки общие знакомые. – Чувствуется, что лидер в семье, конечно, Лиза (настоящее имя певицы Елки – Елизавета Вальдемаровна Иванцив). Она его безумно любит! Недавно купила квартиры: в Ужгороде – своим родителям, в Москве – для себя и Сергея, приобрела землю в подмосковной деревне, откуда Астахов родом. И сейчас строит там дом».

Сейчас Сергей стал и администратором Елки. Семейный бизнес приносит неплохие плоды, гонорар за выступление на корпоративе перевалил за 10 тысяч долларов, и в промежутках между концертами Елка с мужем могут себе позволить понежиться в одном из лучших отелей Кемера, что в столь любимой россиянами и украинцами Турции.

Мы стали свидетелями позднего ужина, скорее напоминавшего завтрак, и пляжного ленивого отдыха Елки. Муж Сергей был всегда рядом, и даже вдали от возможных толп фанатов тщательно оберегал дорогую Лизу от посягательств со стороны.