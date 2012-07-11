Григорий Лепс показал стройку нового дома

«Последний оплот мужественности на российской эстраде» певец Григорий ЛЕПС все свободное от гастролей время проводит на строительной площадке. На Новой Риге, в десяти километрах от Москвы, полным ходом идет строительство его нового загородного дома и уникального продюсерского центра.

- Почему плитка неровно положена? - делает Григорий Лепс замечание прорабу. - Не надо мне говорить, что так и надо! Я вам в округе сколько угодно домов покажу, где плитка в подобных местах положена ровно! Переделать!

Певец на взводе, потому что окончание отделочных работ намечено на октябрь и строителям надо спешить. В конце концов Лепс успокаивается и с гордостью оглядывает оба здания. Два года назад он задумался о большом загородном доме и собственном продюсерском центре, и вот его мечта постепенно воплощается в камне. Дома стоят рядом, идентичны и исполнены в тайском стиле - артиста вдохновил любимый Таиланд. Лепс сам придумал идею, а положил ее на бумагу известный архитектор Мила Новак, создавшая в Сочи - родном городе Лепса - новое здание Сбербанка и «Гранд-отель».

- Это будет уникальный продюсерский центр, - рассказывает бывший продюсер Лепса, а теперь руководитель танцевальной студии «Дункан» Виталий Маньшин, - не имеющий аналогов в России. Я собираюсь арендовать здесь танцевальные залы. Тут будет творческое раздолье не только танцорам, но и музыкантам. Несколько музыкальных студий, в том числе тон-студия для записи симфонических оркестров. Также предусмотрены залы и оборудование для видео- и телепроизводства.

Загородный дом и продюсерский центр (общая площадь которого достигает 3000 м2) расположены на участке в 36 соток. Рядом арендованы еще четыре гектара леса. Он будет использоваться для прогулок, сбора грибов и выгула собак. По предварительной оценке, строительство дома и продюсерского центра обойдется Григорию в $20 млн.

Кстати, окна загородного дома Лепса смотрят прямо на шикарный особняк бывшего тестя Николая Баскова - продюсера Бориса Шпигеля. Эта резиденция, по оценке специалистов, стоит $25 млн.

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фото eg.ru