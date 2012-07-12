"Интерны" Романенко и Лобанов погуляли в Артеке

Концертная программа включала попурри музыкальных номеров и песен из любимых артековцами кинофильмов, в исполнении известных артистов и детских коллективов. Завершился праздник яркими мириадами фейерверка в ночном небе Гурзуфа.

За 6 фестивальных дней артековцы увидели более 20 фильмов для детей и юношества. В конкурсной программе было 9 картин из семи стран: «Апельсиновая девушка» (реж. Е.Дар, Германия), «Фея дождя» (реж. М.Цислер, Чехия), «Триггер» (реж. Г.Викене, Норвегия), «Реальная сказка» (реж. А.Мармонтов, РФ), «Ярослав. Тысячу лет назад» (реж. Д.Коробкин, РФ), «Кладоискатели» (реж. Н.Щербаков, РФ), «Мамы» (реж. Т.Корнев, РФ), «Гимназический выпускной 1947» (реж. Я.Маевский, Польша), «Мужская женская игра» (реж. М.Маханько, РФ).

Конкурсные фильмы оценивало самое большое в мире детское жюри – свыше 3500 артековцев. Сразу в 2 номинациях отметили киноленту «Мамы» - «Самый-самый» и «Самый добрый фильм». Также, приз золотой кораблик на каменном постаменте, вручили лучшему актеру кинофестиваля Александру Ивашкевичу, а лента «Ярослав. Тысячу лет назад», где он сыграл – удостоена звания «Самый мудрый фильм». Лучшей девочкой-актрисой кинофестиваля стала Анн Кристин Семе («Триггер»). Лучший мальчик-актер – Дмитрий Выскубенко («Мой папа Барышников»). Самым увлекательным фильмом оказалась картина «Мужская женская игра».

Ретроспективный показ лучших отечественных фильмов прошлых лет представили маститые мастера кино. 100-летию великой киносказочницы Н.Кошеверовой посвящен фильм «Золушка», а «Принц и нищий» - 110-летию актера и режиссера Эраста Гарина. Фильм «1812 год» (реж. В.Гончаров), посвящен 100-летию картины и 200-летию Отечественной войны 1812 г. Просмотр «Гусарской баллады» приурочен к 50-летию ленты (реж. Э.Рязанов), а «Александр Невский» - к 75-летию кинофильма (реж. С.Эйзенштейн). Фильмы «Маленькая принцесса» и «Мио, мой Мио» посвящены 75-летию режиссера В.Грамматикова.

Артековцы с удовольствием общались с мастерами кинематографии – известными режиссерами, сценаристами, актерами, критиками, продюсерами. Юные киноманы на кинофестивале встретились с президентами кинофестиваля –Василием Лановым и Ольгой Сумской, а также с Дмитрием Певцовым, Натальей Гвоздиковой, Андреем Соколовым, Андреем Чернышовым, Константином Грубичем, Любовью Руденко, «интерном» Александром Ильиным, Ноной Гришаевой, Еленой Кондулайнен, Борисом Бурдаевым (группа «Братья Гримм»). В этом году дети не только смотрели и оценивали кино. Они смогли ощутить себя настоящими создателями кино (актерами, сценаристами, режиссерами) – впервые на кинофестивале представили короткометражные фильмы, снятые самими артековцами.

В рамках кинофестивальной недели состоялись традиционные аква-шоу «Нептун отдыхает!», где как всегда «зажигала» украинская дива Руслана Писанка и футбольный матч с кинозвездами, победителями которого стала сборная российских артистов. Украинская команда пообещала взять реванш на следующем кинофестивале. Посмотрим!

фото Лев Авсеев