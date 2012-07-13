Ведущий Сніданок з 1+1 Руслан Сенечкин уедет в село к коровам

Что вы будете делать в этом отпуске?

– Это будет совершенно обычный отпуск. За месяц постараюсь успеть все и объехать всех родственников в разных областях Украины. Мне светит село, огород, поле, "годування гусей", выпас коров. Я это очень люблю с самого детства! Мой любимый активный отдых. В такие минуты забываю о сложностях жизни, но начинаю скучать по коллективу, работой и коллегами. Это уже, как наркотик (смеется).

И никуда больше не планируете проехаться?

– Еще собираюсь в первый раз проехаться на машине по Европе. Такого еще не было: Польша, Варшава, Чехия, Вена, Австрийские Альпы. Из Вены – обратно через Словакию, Польшу, возможно – Львов.

Сами собираетесь или с кем-то в отпуск?

– С компанией друзей, которая будет присоединятся в каждой стране. И так – полторы недели.

И все время за рулем? Не боитесь?

– Даже в очень сонном состоянии у меня высокая степень концентрации на дороге. Чтобы доехать до пункта назначения. Хочется внятно посмотреть каждую страну. Пока планирую, но не знаю, осуществимо ли это в принципе? Украинское село, родственники, речка, рыбалка, дрова – могут стать хорошей альтернативой прогулкам по Вене. Не хочу ставить оба варианта на одну ступеньку. Но самое главное – немного проветрить голову.

Потом вы все-таки вернетесь обратно… снова работа… А не хотели бы в новом телевизионном сезоне попробовать себя в каком-то новом качестве, вести что-то новое?

– Где-то в реалити-шоу? Я бы не хотел… Не тот возраст – 32 года. И я не считают, что являются единственным ведущим на утреннем проекте канала 1+1. У меня есть ошибки, мне об этом говорят. Надо еще учиться, развивать себя и развивать. Очень мечтаю, хочу, чтобы на проекте был другой ведущий. Должна быть меняемость лиц, образов, людей. Для этого у нас появился Алексей Нагрудный – мы долго его искали. Будет третий ведущий – отлично! Мировая практика показывает, что в программах может быть много ведущих. Я бы не хотел быть навязан зрителю, он должен сам принимать решение, кого смотреть в телеэфире.

фото dusia.telekritika.ua

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