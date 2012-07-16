Григорий Лепс отмечает 50-летний юбилей

Сегодня, в День рождения звезды российской эстрады Григория Лепса, которому исполняется 50 лет, предлагаем вспомнить пятерку его лучших песен, которыми он завоевал сердца миллионов.

Певец грузинского происхождения, обладающий самым необычным тембром голоса, был рожден, чтобы стать звездой. С самого детства он серьезно занимался музыкой, и уже в 14 лет поступил в музыкальное училище по классу ударных инструментов.

По окончании учебы и службы в армии, Лепс начал петь в любительских рок-группах и выступать в ресторанах. Именно там его услышали такие звезды, как Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, которые были впечатлены его вокалом и посоветовали молодому артисту ехать в Москву.

В 1992 году Григорий переехал в российскую столицу, которая встретила его не дружелюбно. И хотя в то время ему удалось сделать себе имя и выпустить пару альбомов, 90-е не были для артиста «золотым временем». Его слава пришла с приходом «нулевых» - начиная с 2002 года, певец практически каждый год выпускает по альбому, а его хиты звучат со всех радиостанций постсоветского пространства.

Сегодня Григорий Лепс с ностальгией вспоминает время, когда ему день и ночь приходилось петь в ресторанах и на корпоративах, чтобы заработать на жизнь. Теперь, закрепив за собой место на отечественной эстраде, он может позволить себе не гнаться за успехом и деньгами, а уделить время семье – второй жене Анне и четверым детям.

Фото bestin.ua