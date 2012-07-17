Киркоров отпраздновал юбилей с королевским размахом

Филипп Киркоров часто говорил, что не любит праздновать день рождения. Но то ли цифра выдалась достаточно круглая, то ли с рождением дочери Филипп пересмотрел свои взгляды, но 45-летний юбилей Киркоров отпраздновал с королевским размахом: торты с коронами, фейерверки и масса именитых гостей.

В шикарное помещение звёздные гости попадали, пройдя по красной дорожке. А приглашены, похоже, были все, кто находилс в Москве на момент празднования: тут были и певцы, и актеры, и семья Филиппа Бедросовича.

Разумеется, приехала одна из самых главных гостей вечеринки, Алла Пугачева со своим мужем. Максим Галкин вел свою супругу, держа за локоток. Анна Семенович, на удивление, пришла одна, хоть и подчеркивает, как много для нее значит сейчас личная жизнь. Сама появилась и Жанна Фриске – она сумела ненадолго расстаться с Дмитрием Шепелевым.

Также, среди гостей были Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Эммануил Виторган, Ирина Мирошниченко, Сергей Мазаев, Маша Распутина, Иосиф Кобзон, Ани Лорак и многие другие.























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