СРОЧНО! Чадова и Светикову обокрали

Популярный актер Андрей Чадов, брат Алексея Чадова, и его невеста, актриса Светлана Светикова, пострадали от действий автомобильных воришек. Злоумышленники проникли в машину Андрея и похитили из салона женскую сумочку. Как сообщает Life.ru, денег в сумочке Светланы не было, однако там были паспорта Светиковой и Чадова – российские и заграничные; кроме документов, ворам достался мобильный телефон, фотоаппарат и косметика. BMW Андрея стоял у одного из домов по Можайскому шоссе в Одинцово. Парочка отсутствовала минут пятьдесят, а когда вернулась – машину уже «обчистили». Пострадавшие написали заявление о краже в УВД Одинцовского района.