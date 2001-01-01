Боря Моисеев: «В России не притесняют меньшинства»

Российский певец Борис Моисеев, известный своей нетрадиционной ориентацией, хочет представлять свою страну на "Евровидении" и показать всему миру, на что способна Россия, пишет баварская Sueddeutsche Zeitung. "Возможно, моя песня и пройдет, а вот я - вряд ли", - заявил популярный исполнитель, концерты которого уже не раз запрещались российскими властями. По мнению некоторых аналитиков, выступление Моисеева в любом случае поможет России проявить себя как государству с высоким уровнем терпимости. Борис Моисеев стал одним из немногих представителей российского шоу-бизнеса, который открыто заявил о своей сексуальной ориентации, в то время как мэр Москвы Юрий Лужков до сих пор не разрешает проведение в Москве гей-парадов, называя их не иначе как "сатанинскими шоу" . В свою очередь далеко не все россияне пришли в восторг от мысли, что их страну на международном конкурсе может представлять гомосексуалист Моисеев: "У нас и так довольно срама", - прокомментировал идею эпатажного певца один из читателей газеты "Московский Комсомолец". И тем не менее, Моисеев надеется, что ему удастся победить в феврале на национальном отборочном конкурсе. По словам артиста, Владимир Путин растолковал бюрократам, которые запрещали его концерты, что "Моисеев - заслуженный артист России".