Популярный актер Олег Меньшиков решил стать ресторатором. Актер открыл свое оригинальное заведение Гастрономический театр Олега Меньшикова «Чемодан». Известно, что руководить делами в ресторане будет супруга актера – Анастасия Чернова.

Олег признался, что на открытие ресторана его вдохновила поездка по Сибири. Как-то побывав на гастролях в Красноярске, актер познакомился с традиционной сибирской кухней. Актера угостили на славу – подавали блюда из оленины, косули, дроздов. Отведав угощения, которых не сыщешь в московских ресторанах, он подумал: а почему бы не попробовать открыть подобное заведение в столице. Меньшиков рассказал, что в ресторане будут готовить исконно сибирские блюда, а вот литературной частью – в заведении есть и сцена, на которой планируются выступления артистов, – займется сам Меньшиков.

Что самое интересное, в день открытия ресторана, среди гостей так и не был замечен учитель и покровитель Олега Меньшикова – Никита Михалков. Многие сразу же предположили, что друзья поссорились. Причиной ссоры считают, желание Михалкова выдвинуть «Цитадель» на «Оскара».