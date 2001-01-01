Звезда "Сумерек" обошла Шарлиз Терон и Анжелину Джоли

Звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии журнала Forbes - ее доход с мая 2011 года по май 2012 составил 34,5 миллиона долларов.

Полмиллиона долларов уступила Стюарт актриса Кэмерон Диас. За год она заработала 34 миллиона долларов. Замыкает "тройку лидеров" Сандра Буллок, заработавшая 25 миллионов долларов.

Анжелина Джоли, которая в 2011 года вместе с Сарой-Джессикой Паркер занимала первое место в рейтинге, в этом году опустилась на четвертое, заработав за год на 10 миллионов долларов меньше - 20 миллионов.

Доход звезды сериала "Секс в большом городе" Сары-Джессики Паркер снизился за год еще более существенно, чем у Джоли, - с 30 миллионов долларов до 15 миллионов. Она занимает седьмую строчку в рейтинге.

Увеличением уровня заработка, по данным журнала, может похвастаться Мерил Стрип, которой 22 июня исполнится 63 года. Если по итогам рейтинга за 2010-2011 год ее годовой доход был на 3 миллиона долларов меньше, чем в 2009-2010, то в 2011-2012 году обладательница трех статуэток премии Оскар заработала 12 миллионов долларов.

В список Forbes вошли и другие голливудские красавицы - Шарлиз Терон (18 миллионов долларов), Джулия Робертс (16 миллионов долларов) и Кристен Уиг (12 миллионов долларов).

Последнее место в десятке самых высокооплачиваемых актрис Голливуда занимает Дженнифер Энистон, заработавшая за год 11 миллионов долларов. Год назад заработок актрисы был значительно больше, он составлял 28 миллионов долларов, что позволило Энистон поделить вторую строчку рейтинга 2010-2011 с Риз Уизерспун.

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