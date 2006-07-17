Элтон Джон объединит музыку и моду

С недавних пор концерт Fashion Rocks стал хорошей традицией: именно с него начинается осенняя Неделя моды в Нью-Йорке. В этом году бал будет править легендарный композитор и певец Элтон Джон. Все собранные средства поступят в благотворительный фонд музыканта по борьбе со СПИДом. Кроме сэра Элтона в Fashion Rocks примут участие десятки других знаменитостей, среди которых Бейонсе, Кристина Агилера, Бон Джови, the Black Eyed Peas, Джэми Фокс, Faith Hill и Нелли Фуртадо. Основная особенность этого грандиозного концерта, намеченного на 7 сентября, – неразрывная связь с модой, что вполне очевидно, учитывая повод проведения данного мероприятия. Поэтому выступления звезд будут чередоваться с элементами дефиле. «Мода и музыка всегда были тесно переплетены. А сегодня эта взаимосвязь ощущается еще сильнее, поскольку многие музыканты – Дженнифер Лопез, Бейонсе, Гвен Стефании, Jay-Z, Джастин Тимберлейк – преуспели в выпуске собственных коллекций модной одежды», - прокомментировал исполнительный продюсер шоу Ричард Д. Бэкман (Richard D. Beckman).