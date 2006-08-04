Лондонская Неделя моды преображается

Как только Хилари Рива (Hilary Riva) в прошлом декабре вступила на пост исполнительного директора Британского Модного Совета (British Fashion Council), она пообещала все изменить. Даже если не все, то, по крайней мере, многое. И уже начала воплощать свою масштабную программу трансформаций в реальность. {1-}Во-первых, Лондонская Неделя моды отныне будет проходить на совершенно ином фоне. Черные тенты заменят на белые, появится стеклянная стена, позволяющая проникать на подиум солнечному свету, количество кресел вместо 500 будет сокращено до 350, а закулисье и зона для коммуникаций будут значительно увеличены. Во-вторых, уже в этом сезоне на британских подиумах можно будет увидеть больше супермоделей, поскольку гонорары за услуги манекенщиц будут увеличены. В-третьих, к постоянным участникам мероприятия добавятся Biba, Zandra Rhodes, Emporio Armani, Allegra Hicks и Orla Kiely. И все это – только начало. «Наша глобальная цель – достичь более прочных взаимоотношений с потребителем. Увеличится и выставочная зона, появится Эстетическая площадка, на которой будет представляться этическая мода», - добавила госпожа Рива.