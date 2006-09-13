Глюкоza получила серьезную травму

10 сентября во время подготовки к выступлению в рамках шоу «Звезды на льду» Наташа Ионова (она же Глюкоza) получила травму ноги. Прилетев рано утром из Сочи, она час поспала дома, и быстро поехала на тренировку. Антона Сихарулидзе там не было, Наташа тренировалась под присмотром Ильи Авербуха. Выполняя на разминке беговые движения и вращения, Наташа почувствовала резкую боль в районе щиколотки. «Видимо, я недостаточно плотно зашнуровала ботинок, - говорит Наташа. - А может, просто очень устала от перелетов и не выспалась». Как бы то ни было, певицу срочно погрузили в машину и доставили в ближайший травмпункт. Там Наташе был сделан рентген и наложена укрепляющая повязка. Теперь участие певицы в ледовом шоу под большим вопросом, ведь врач категорически запретил ей любую физическую активность в течение 2-3 недель.