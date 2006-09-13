Бритни Спирс родила второго ребенка

Знаменитая американская певица Бритни Спирс в понедельник вечером стала мамой. Эти роды для поп-звезды стали вторыми. Первенец Шон Престон, напомним, родился чуть меньше года назад. Второй малыш Бритни, как и его старший брат, появился на свет при помощи кесарева сечения в одной из престижнейших клиник Лос-Анджелеса. Кстати, там же появился на свет и первый ребенок российской певицы Алсу. Напомним, 7 сентября она родила девочку, которую решено было назвать Сафина (с ударением на второй слог). Второй сын Бритни Спирс появился на свет за два дня до того, как маленький Шон Престон отпразднует свой первый день рождения. Для супруга певицы Кевина Федерлайна этот малыш стал уже четвертым ребенком. Напомним, предыдущая пассия начинающего рэппера Шар Джексон воспитывает его двоих детей: дочь Кори и сына Кхалеба. Во время операции Кевин находился в больничной палате вместе с женой и стал одним из первых, кто увидел новорожденного. Представитель певицы Лесли Слоан Зелник пока отказывается давать какие-либо комментарии относительно состояния Бритни Спирс и ее ребенка.