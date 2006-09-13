Руссо скрывает страшную правду

Певец Авраам Руссо до сих пор находится в больнице, приходит в себя после недавнего покушения. Напомним, в певца стреляли из автомата Калашникова, и он получил довольно серьезные ранения в ногу. Артист до сих пор скрывает страшную правду об этом от своей мамы. Пожилая женщина часто навещает сына в больнице, но об истинной причине его недомогания ничего не знает. "Ей сказали, что я просто в аварию попал, - говорит Руссо. - Мол, со мной ничего страшного не случилось. Она по-русски ни слова не знает, слава богу. Так что по телевизору и в газетах только фотографии мои видит, а о чем речь идет, не знает. Думает, что об обычной автоаварии. Когда ко мне в палату пришла в первый раз, увидела меня — а меня уже из реанимации перевели тогда — и говорит: "Сынок, я-то думала, с тобой что-то серьезное. А тут ничего страшного и нет. Ну немного ногу повредил — и все. Чего все так переполошились?" А Морэла сидит и плачет. Она говорит: "Чего плакать — он же сильный мужчина, и рана пустяковая..." Мы даже засмеялись". Супруга Авраама Морэла, напомним, сейчас находится на четвертом месяце беременности. Стресс, конечно, сильно сказывается на состоянии здоровья будущей мамы. "Она очень сильно переживает, - поделился Руссо. - Не спит ночами. Сегодня вот ночью в три часа свет выключился. Она ужасно испугалась даже из-за этого..." Родители Морэлы тоже волнуются за своего зятя. "Они любят меня, как своего ребенка, - говорит Авраам Руссо. - Они тут же, как только узнали о покушении, сели в самолет и прилетели. Они видят во мне Авраама — безгрешного человека и не понимают, как кто-то может ко мне плохо относиться. Они даже и не думали о том, чтобы увезти дочь. Знают, как мы любим друг друга". Первенец Авраама Руссо появится на свет не в России. Будущие родители уже подбирают имя для малыша. "Это будет обязательно двойное имя. Ну, что-то вроде Жан-Поль, - поделился певец. - Рожать Морэла будет только в Америке. Уедет туда заранее".