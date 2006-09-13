Конец звездной карьеры Верки Сердючки

Андрей Данилко, некогда считавшийся одним из самых популярных артистов, кажется, стремительно теряет свои позиции. Удачно придуманный образ проводницы Верки Сердючки, кажется, больше не востребован публикой. Недавно Верку Сердючку пригласили на конкурс красоты в Ростов-на-Дону. Однако зрителей выступление артистки не впечатлило. "Мы в первый раз с мамой на конкурсе красоты, и, слава богу, не как участницы, - начала приветственную речь Верка. - Но шоу у вас ничего!" Сердючка спела две новые песни, шесть старых хитов и сменила за время выступления пять шуб. Зрители радовались, но аплодировали мало, чем заметно огорчили Сердючку, пишет "КП-Ростов". Недовольна она осталась и площадкой. "В следующий раз меня позовите - я вам нормальную сцену построю, чтобы и зрителям удобнее было смотреть, и мне работать", - ворчала артистка. А в субботу Данилко и вовсе отказывался выступать. Днем он должен был петь на стадионе перед матчем женских футбольных команд. Но зрителей собралось ничтожно мало для артиста такого уровня - не больше тысячи человек. В итоге Данилко уговорили-таки надеть накладные груди и фирменную шубу. "Привет, переполненный стадион! - съязвила Сердючка. - В таких условиях мне еще выступать не приходилось: шары, милиция..." "Солдатикам хорошо - они хоть на девушек посмотрят, - рассуждала артистка. - Но не будем грустить. А ну-ка, все, кто пришли, бегом к сцене. Будем заниматься моим любимым занятием: фотографироваться на мобильные телефоны". Во время выступления Сердючка пожаловалась на жару и позавидовала певицам из группы "ВИА Гра". "Ну и жарюка у вас, ужас! – возмущалась одетая в шубу певица. - Это "ВИА Гре" хорошо - они полуголые поют-танцуют".