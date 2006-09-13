Бывшая «ВИА Гра» устроила скандал

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надя Грановская устроила скандал во время выступления ребят из Comedy Club. Певице не понравилось, как Максим "Ледокол" Бахматов отозвался о ее груди. "Наде как телеведущей следовало бы вести программу "Сиськи года" или "Сиськи чудес", - сказал Бахматов. На фоне других шуток Comedy Club это высказывание выглядело вполне прилично, но Грановская пришла в ярость. Сначала она показала юмористу средний палец, а потом и вовсе метнула в него бокал. Стеклянный снаряд пролетел буквально в сантиметре от удивленного Бахматова. Такой реакции на свои шутки ему еще не доводилось видеть. Зрители тоже были шокированы произошедшим. Однако ребята из Comedy Club решили не делать из этого трагедию и предложили Наде Грановской принести веник и подмести осколки на сцене. Правда, чуть позже ведущий шоу с видом джентльмена поднес Надежде новый бокал. Но "случайно" разбил его перед самым носом девушки. По окончании выступления бывшая солистка "ВИА Гры" все же простила обидчиков и даже сфотографировалась с ними на память.