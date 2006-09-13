Витас готовит «Возвращение домой»

Витас 18 сентября приступает к репетициям нового концертного шоу «Возвращение домой». Как рассказал корреспонденту InterMedia продюсер певца Сергей Пудовкин, предыдущая программа «Песни моей мамы» была показана около тысячи раз и может претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса. Премьера «Возвращения домой» состоится 6-7 марта следующего года в Государственном Кремлевском дворце. По словам г-на Пудовкина, название нового шоу имеет «много смыслов»: это и возвращение на площадку, где состоялась премьера первой программы Витаса «Философия чуда», и возвращение к раннему имиджу артиста. «Многие до сих пор вспоминают странный, инопланетный образ Витаса в его первых клипах. В новой программе он вернется к этим краскам». В концертах будет принимать участие дедушка Витаса Аркадий Давидович – совместно с внуком они исполнят «Песню о дружбе» («Когда простым и нежным взором…»). Кроме того, в программу войдут другие новые песни Витаса, романсы Александра Вертинского, итальянская классика и т.д. «Средствами поп-музыки мы хотим сказать о таких важных вещах, как семья, дом, Родина», - говорит Пудовкин. В ноябре планируется выпуск нового альбома Витаса. Его название Сергей Пудовкин пока не сообщает: «Понятно, что оно будет похоже на «Возвращение домой», но не совсем такое – нужно хотя бы немного обмануть пиратов». В поддержку будущего диска уже сняты два видеоклипа – «Эктер» (на музыку из итальянской оперы XVII века) и «Криком журавлиным». Над роликами режиссер Владимир Якименко работал в Лондоне и Киеве. Кроме того, в декабре должна увидеть свет книга «Витас: светлая история. Возвращение домой». «Это повествование об артисте по имени Витас, - рассказал Сергей Пудовкин. – О его детских переживаниях, юношеских впечатлениях и самых ярких моментах его карьеры». Над книгой работал авторский коллектив, в который вошли учительница Витаса, белорусский журналист, давно следящий за его творчеством, и сам г-н Пудовкин. Продюсер артиста также рассказал об очередном успехе Витаса в Китае: певец принял участие в сборном концерте, представив перед 70-тысячной публикой, собравшейся на площади Тяньаньмэнь, 30-минутный сет. «Витас уже стал любимым национальным героем Китая – однажды за день мы насчитали девять или десять изданий с его портретом на обложке. Это беспрецедентный успех для иностранного артиста».