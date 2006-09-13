Новые неудачи Кайли Миноуг

Знаменитая певица Кайли Миноуг, которая сумела справиться с тяжелой болезнью и готовится к возвращению на сцену, перестала вызывать интерес у собственных сограждан. По крайней мере, произведенное под маркой Love Kylie белье в торговых учреждениях Австралии большим спросом не пользуется. Все крупные магазины континента уже отказались от этой продукции. А это первый признак того, что интерес к певице в ее родной стране начал падать. Продажи сократились настолько, что бутики вынуждены убрать товар с прилавков. Как ни странно, когда певице поставили диагноз "рак груди", продажи выросли. Но, как только Кайли выздоровела, спрос заметно снизился. По словам осведомленного источника, возвращение Кайли Миноуг на сцену тоже вряд ли станет триумфальным. Билеты на концерты певицы раскупаются без особого энтузиазма. "Похоже, ее страна теряет в ней интерес", - подытожил источник. Впрочем, сама Кайли настроена оптимистично и надеется вернуть себе прежние позиции на музыкальном Олимпе. Есть у певицы и другие планы: в будущем она намерена обзавестись семьей и стать мамой.