Дима Билан стал посмешищем

После того, как Дима Билан занял второе место на конкурсе "Евровидение", его популярность начала расти бешеными темпами. Выражается она также и в том, что из Димы частенько делают посмешище. В КВН, например, появилось немало анекдотов и пародий, посвященных выступлению Билана на "Евровидении". Впрочем, сам артист этому даже рад и с не считает зазорным посмеяться над собой. "Мне даже приятно, что обо мне говорят в таком формате, - признался Дима. - Я в свое время выступал в этом конкурсе, пел за тюменскую команду. И те выступления добавили мне уверенности в себе. Два года назад на одной вечеринке - кажется, это была серебряная свадьба Льва Лещенко - мы с Масляковым вспоминали былые дни. Мне и сейчас иногда звонят из КВН, просят фонограмму. Я всегда отвечаю: "Да без проблем!" Напомним, не так давно Диме Билану было присвоено звание заслуженного артиста Кабардино-Балкарии. Но и это не заставило молодого артиста остепениться. "Спасибо, конечно, большое Кабардино-Балкарии за такое признание, - говорит он. - Но это звание не означает, что теперь я буду ходить в строгом костюме и в галстуке. По-прежнему предпочитаю бейсболку и молодежный стиль в одежде. Мне так привычней и приятней. Да, я снимался для глянцевых журналов, но, между прочим, не голым, а в полуобнаженном виде. Фотографии получились красивые. И не вижу в этом ничего предосудительного. Такой опыт мне был интересен. Кстати сказать, в Афинах на "Евровидении" меня много расспрашивали об этих фотосессиях. Оказывается, животрепещущая для греков тема".