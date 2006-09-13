Популярный певец Алексей Глызин попал в аварию накануне вручения ему Госпремии и присвоения звания заслуженного артиста России. Популярный певец ехал на своем «Вольво» по Ленинскому проспекту в сторону области. Возле дома № 20 Глызин, перестраиваясь из одного ряда в другой, врезался в бок легковушки. Водитель помятого Иж-2717 Николай К. вышел «на разборки». Поспорив некоторое время, участники ДТП вызвали на место сотрудников ГИБДД, пишет газета «Твой день». – Вина Глызина была очевидна, – говорят гаишники. – Но певец от дачи объяснений отказался. Поврежденный Иж (у авто смяты задний бампер, заднее крыло и левая передняя дверь) восстановит страховая компания певца. А самому Глызину придется заплатить 100 рублей штрафа за нарушение правил. ... На следующий день в зале коллегии Министерства культуры Алексею Глызину вручили Государственную премию и присвоили звание заслуженного артиста.