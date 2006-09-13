Мадонна спела в Москве на полупустом стадионе

Вопреки ажиотажу, охватившему Москву за несколько недель до выступления Мадонны, концерт в Лужниках в рамках мирового турне Confessions Tour прошел без аншлага. По оценкам московских властей, на концерт поп-звезды пришло около 50 тысяч зрителей. При этом большая арена стадиона способна вместить порядка 85 тысяч человек. Месяц назад, после того как стало известно, что певица даст свой концерт в Москве, билеты на шоу Мадонны разошлись в течение трех дней. Однако в день концерта оказалось, что билеты в кассах все-таки были. Причем перед самым началом выступления многие спекулянты начали продавать их за полцены, как утверждают некоторые российские газеты и очевидцы. Зрители, побывавшие на самом шоу, говорят, что на стадионе было много свободных мест: заполнен был партер, а верхние трибуны оказались полупустыми. Впрочем, организаторы московского концерта певицы особого беспокойства по этому поводу не выражают. "Нам важно не количество, а качество. Главная задача была организовать выступление на высоком уровне, и это сделать удалось", - заявил BBCRussian.com менеджер российского тура Мадонны Антон Атрашкин. По одной из версий, на концерт пришло меньше зрителей, чем рассчитывали, еще и потому, что шоу по времени совпало с выступлением московского"Спартака" в Лиге чемпионов, и многие предпочли остаться дома, чтобы посмотреть футбол. Вопросы безопасности За порядком в городе во время концерта следили 7 тысяч милиционеров Мадонна появилась на сцене в черном костюме наездницы с хлыстом в руке. Выступление длилось около двух часов. За это время она спела 20 песен. Скандально известную композицию Live to tell, где Мадонна с терновым венком на голове изображает распятие на кресте, зрители встретили овацией. "Само выступление было впечатляющим, но надо сказать, что я ожидал чего-то большего", - говорит москвич Валерий Еременко, побывавший на концерте поп-звезды в Лужниках. Во время концерта за порядком на стадионе следили около 3,5 тысяч милиционеров. Еще 4 тысячи сотрудников правоохранительных органов патрулировали районы, прилежащие к стадиону в Лужниках. В среду стало известно, что за час до начала концерта в милицию поступили два анонимных звонка с угрозами взорвать стадион. На ходе самого концерта эти угрозы не отразились, он был лишь немного задержан, заявил начальник управления внутренних дел Москвы Вячеслав Козлов. Впрочем, аналогичные угрозы в свой адрес певица получала и в ходе выступлений в других городах в рамках нынешнего мирового турне. По словам Валерия Еременко, предпринятые в Москве меры безопасности нельзя назвать чрезмерными. "Всех зрителей досматривали. У нас сумки проверили раз пять. Но мне кажется, это вполне нормально", - говорит он. Против проведения концерта Мадонны в Москве несколько недель подряд протестовали и представители различных православных организаций. В день выступления группа активистов провела акцию в центре города и запустила в небо небольшой дирижабль с надписью: "Мадонна, лети домой!".