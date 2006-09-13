Поклонницы Козловского мешали съемкам мюзикла

Украинские телеканалы уже сделали для себя хорошей привычкой 31 декабря радовать своих телезрителей новогодними мюзиклами. Не станет исключением и эта праздничная ночь. И так как, следуя народной поговорке, сани нужно запрягать летом, на киностудии им. Довженко вот уже больше недели вовсю кипит робота над музыкальной картиной "Карнавальная ночь. 50 лет спустя". Среди многочисленных звезд украинской и российской эстрады, чем собственно и примечательны эти новогодние фильмы, в этом году режиссеры задействовали и молодую восходящую звезду нашего шоу-бизнеса, победителя первого сезона теле проекта "Шанс" Виталия Козловского. Певец, как известно, славится самыми преданными и отвязными в Украине фанатками. Девушки, непонятно какими путями, проникли на съемочную площадку, где поджидали своего кумира, для того чтобы взять автограф и лично пообщаться с Виталием. Режиссер против посторонних не возражал, так как для съемок все равно нужны были зрители для массовки. Всем раздали серпантин, "дождик" и прочую атрибутику новогоднего праздника и рассадили за столики. Сначала все шло по плану. Девушки вели себя должным образом и выполняли все требования режиссера. Но как только Козловский вышел со съемочной площадки на технический перерыв, толпа фанаток кинулась к артисту, сметая всех и вся на своем пути, включая администратора артиста. Ничего уже не могло остановить поклонниц на пути к своей цели. Ни просьбы, ни угрозы режиссера не помогали. До тех пор, пока все желающие не взяли автограф и не сфотографировались с любимым исполнителем, возобновить съемку не было возможности. После вынужденного перерыва, который длился около часа, гримеры еще долго приводили певца в надлежащий вид. Но самое забавное обнаружилось позже: когда съемку все таки продолжили, оказалось что практически вся массовка куда то исчезла, оставив пустыми столики и брошенный повсюду реквизит.