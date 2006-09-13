Мадонна не забыла «скандальную» песню

Певица Мадонна в Москве исполнила скандально известную песню, представ перед публикой распятой на кресте и в терновом венце.Против подобного образа певицы выступала российская православная общественность. "Для православного христианина Крест – это орудие великой тайны спасения человека от греха и смерти. Между тем, поп-звезда, именующая себя "Мадонной", глумится именно над Крестом. На концерте в Лужниках богохульница будет петь свои песни, вися на Кресте в образе Иисуса в терновом венце. Этот номер называется "Исповедь", и он включен в программу. Логично, что против подобной мерзости выступают не только верующие христиане, но и все нормальные, не утратившие элементарных нравственных норм, люди", – заявил, выступая на митинге 4 сентября председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев. На концерте Мадонны в Лужниках собрались 50 тысяч зрителей. Это первое выступление поп-звезды в России.