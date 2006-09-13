Звезда «Некрасивой» устроила скандал

Звезда сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова, как известно, сейчас находится в интересном положении. Беременность не мешает актрисе работать в полную силу, вот только характер у нее, если верить членам съемочной группы, испортился. Режиссер картины "Ночные сестры" Алексей Мурадов временами сожалел, что пригласил сниматься Ломоносову, пишет "Экспресс-газета". Говорят, актриса сейчас стала капризной и может устроить скандал по любому поводу. "Почему-то Оленька решила, что может обходиться совершенно без грима, - с горечью сказала одна из гримерш. – Но ведь беременность всегда отпечатывается на лице и если не поработать над ним пару часов, зрители будут разочарованы. Особенно поклонников-мужчины. "Ведь мешки под глазами и пигментные пятна никого не украшают, - добавила гример. - Чего орать-то! Я ведь из нее красавицу делаю!" На съемки "Ночных сестер", которые недавно проходили в Воскресенске, Ольга Ломоносова приезжала в автомобиле своего жениха, режиссера Павла Сафонова. По словам очевидцев, в редкие минуты отдыха влюбленные уединялись либо в вагончике-гримерке, либо страстно обнималась в машине.