Леонтьев сыграет гея в мюзикле Киркорова

{1-} В жизни Филиппа Киркорова очередное испытание. В Интернете не так давно появилась ужасающая информация: «Киркорова парализовало!» «Stars.Главред» решил не поддаваться на провокации и лично созвониться с артистом, дабы проверить правдоподобность этих высказываний. - «Услышал звон, да не знаю, где он» - отшутился Филипп, русской поговоркой. Я уже привык к тому, что обо мне периодически придумывают небылицы разного характера: журналистской братии, ведь так свойственно преувеличивать. Мне действительно стало плохо в самолете, когда я возвращался из Болгарии в Москву, разоткровенничался певец. Но, Слава Богу, ничего серьезного не произошло! От смены климата у меня просто поднялось давление: с кем не бывает. Поэтому, пользуясь, случаем, хочу успокоить всех своих поклонников и злопыхателей - со мной все в порядке! Свою трудоспособность, Киркоров в ближайшее время пообещал подкрепить делом: забыв, о горьком опыте, Филипп решился на подвиг - поставить мюзикл. На сей раз - классический вариант спектакля «Виктор и Виктория». Роль гея, перевоплотившегося в женщину, в этой постановке планировалось предложить Валерию Леонтьеву, но певец, сославшись, на плохое самочувствие от участия дипломатично отказался. Кто придет ему на замену, пока не известно, но к сотрудничеству точно будут привлекаться юные «самородки». При чем отбирать их, заботливый продюсер, будет на специально устроенных по этому случаю, кастингах. Даже финансовые проблемы, которые сейчас испытывает г-н Киркоров, не отклоняют его от намеченной цели. Временные трудности Филипп, планирует разрешить с помощью богатого инвестора, поисками которого, он сейчас активно занимается. Но, даже если с нужным кандидатом определиться во время не удастся, находчивый певец, планирует привлечь в это дело, «скромную» прибыль от покупки контрольного пакета акций нового украинского телеканала ОTV, совладельцем которого, он стал не так давно. Выстраданное детище Филипп, планирует посвятить маме Виктории, умершей от рака 12 лет назад.