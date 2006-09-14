Иосифа Пригожина жестоко избили?

Вскользь упомянутое на днях в некоторых изданиях ЧП с известным продюсером Иосифом Пригожиным оказалось намного серьезнее, чем можно себе представить. Напомним, что в Германии Пригожин почувствовал острую боль в области поджелудочной железы и был помещен в реанимацию, где находится по сей день под опекой супруги. По крайней мере, именно так он сам сказал. Можно предположить, что причиной внезапного приступа поджелудочной железы стала система похудания, которую повседневно использует продюсер. И, стоит отметить, выглядит он при этом так, что ни одна женщина не пройдет мимо и никак не скажет, что эффектному красавцу под сорок. Как минимум - 25! Однако наши проверенные источники совершенно иного мнения. По их словам, на больничной койке пациент оказался c многочисленными травмами и увечьями! Кто избил? Где? Когда? Пока остается тайной, которую избитый до полусмерти «звездный» пациент старается не афишировать, о чем он много раз просил и медперсонал клиники. Да и нахождение Иосифа в клинике именно пивной столицы, по мнению источников, под большим сомнением. Вряд ли бы на продюсера стали покушаться в одной из самых развитых стран Европы, где местные стражи порядка работают не в пример лучше российских. Поэтому искать и его обидчиков, и самого мужа певицы Валерии стоит где-то в Москве.