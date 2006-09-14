Дима Билан снимает новый клип

11 сентября в магазине «Союз» состоялась автограф-сессия Димы Билана, приуроченная к выходу специальной версии альбома «Это была любовь». Певец появился в «Союзе» в 17.30, но вышел к присутствующим спустя лишь сорок минут. Но это ничуть не расстроило заждавшуюся толпу, которая была готова разорвать героя нынешнего «Евровидения» на части. Однако бдительные секьюрити были на месте. Помимо раздачи подписей поделился Дима и своими творческими планами. Так в ближайшее время пройдут съемки его нового клипа, режиссером которого станет Гоша Тоидзе. Правда, сюжет видео находится еще в стадии обсуждения. На вопрос журналистов о том, какие сериалы он предпочитает смотреть, Дима ответил, что в восторге от «Моей прекрасной няни». А вот сериал «Обреченная стать звездой» не смотрит совсем, несмотря на то, что композитор, который написал практически все песни к этой ленте, пишет песни и для Димы. О приезде заокеанской поп-дивы в Россию певец говорил с большой охотой. «Мадонна – это искусство», – восторгался Дима суперзвездой. Он пообещал обязательно сходить на ее московский концерт. И сходил-таки! Нами Дима был замечен в VIP-ложе с двумя сексапильными красотками. И куда только смотрит его невеста Елена Кулецкая? Поблагодарив всех собравшихся, Дима пообещал, что будет помнить те редкие минуты, которые провел здесь, ведь из-за постоянных гастролей и занятости времени на встречи остается так мало.