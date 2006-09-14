Орбакайте оскандалилась на «Песне года»

Организаторы концерта «Песня года» полчаса уговаривали Кристину Орбакайте записать новогоднее поздравление для телезрителей. Кристина Орбакайте приехала в Киев на съемки популярной новогодней передачи «Песня года - 2006» в дурном настроении, пишет газета «Твой день». «Звезда» быстро отработала номер на сцене и уже собралась уходить, когда узнала: ей предстоит еще запись новогоднего поздравления. Окончательно Кристину разозлило то, что перед ней в очередь на запись стояла еще группа «Фабрика». Певица хлопнула дверью гримерки, и организаторам пришлось полчаса упрашивать звезду выйти и пожелать зрителям счастливого Нового года, держа в руках бокал шампанского.