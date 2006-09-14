Таисия Повалий попала в аварию

Кто бы мог подумать, что Москва встретит Таисию Повалий приключениями. В этот раз знаменитая певица прибыла в столичный город для записи программы "Субботний вечер", но прежде, чем она добралась до студии, ей пришлось пережить немало неприятных сюрпризов. Из аэропорта Таисия добиралась на личном автомобиле. В этот раз ее сопровождал новый водитель, которого она взяла в свой штат по рекомендации. Несмотря на устные гарантии, похоже, большим профессионалом своего дела его назвать сложно. Водила вел машину крайне небрежно и в один прекрасный момент этот "квалифицированный специалист" въехал в зад дорогой БМВ на скорости 80 километров в час. И это большая удача, что скорость оказалась не очень высокой. Из новенькой машины тут же вышли типичные братки: широкоплечие, высокие, угрюмого вида мужчины. Атмосфера накалялась. К счастью, когда в разговор вступила сама певица, конфликт тут же разрядился, когда потерпевшие узнали, кто ехал в автомобиле горе-водителя. Сразу посыпались просьбы оставить автографы, которые артистка с удовольствием удовлетворила, хотя эфир передачи буквально горел. Таисия Повалий жутко опаздывала. Общение с потерпевшими закончилось благоприятно. Даже милицию и страховую решили не вызывать. Но добраться до студии оказалось не так просто. После аварии выяснилось, что коробку передач заклинило, и машина не могла ехать более 50 километров в час. Вот с такой скоростью и пришлось буквально "ползти" по нашей великолепной столице. В итоге, запись была перенесена на следующий день. Главное - она всё же состоялась, а Таисия Повалий блестяще вышла из затруднительного положения.