Пономарев угодил под нож

В клинике «Борис» певцу сделали операцию. Слава Богу, ничего страшного – банальный аппендицит. Более того, уже через несколько дней Пономарев смог принять участие в концерте. И, как говорится, никто не догадался, что буквально накануне артист угодил под нож хирурга. Операция на аппендиците в этой клинике обходится пациентам в 400 долларов, сутки пребывания в стационаре – 100. По отзывам медперсонала больницы, молодая супруга Александра Виктория оказалась очень заботливой. Постоянно находилась рядом с больным, успокаивая и морально поддерживала его. Саша же, как и полагается настоящему мужчине, страшно переживал перед операцией. Более того – еще несколько дней после выписки он ежедневно звонил врачам, чтобы поделиться своими страхами и переживаниями.