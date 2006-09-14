Журналисты пострадали от «Виа ГРЫ». Хорошо, что только морально

Воистину: чем мельче звезда, тем больше вокруг нее создается шума. Ну, действительно, кто же в ином случае на нее обратит внимание? Вот на съемках новогоднего огонька «Карнавальная ночь» для телеканала «Интер» администратор группы «Виа ГРА» наехал на журналистов, и у тех сразу появилось о чем писать. Вообще-то, все начиналось очень душевно… К десяти утра у закрытой двери VIP-гримерной на киностудии им.Довженко выстроилось несколько фотографов и корреспондентов. Прессе сказали, что поскольку концерт снимает питерская команда, то все на съемочной площадке придерживаются жесткого расписания. Однако «виагрушки» появились на пороге лишь без четверти двенадцать, таким образом задержав график практически на два часа. В начале из гримерной вышла дама с рацией руках и тоном, не терпящим прекословия, приказала всем журналистам покинуть коридор и - не дай Бог – не снимать девушек, пока они направляются к съемочной площадке. Певицы показались в плотном кольце сопровождающих. Вера Брежнева, опустив голову ниже плеч и подбирая подол длинной юбки быстро засеменила с громким воплем: «Я не Вера Брежнева!» Ей, конечно, не поверили ни журналисты, ни поклонники. На сцене девчонки выстроились в ряд спиной к публике. Зазвучала фонограмма песни «Полетела бомба», которую, помнится, в самом начале истории группы «Виа ГРА» исполняли ее первые участницы – Алена Винницкая и Надя Грановская. Вера при первых же тактах сексуально завиляла торсом и бедрами – разумеется, все в разные стороны. Сразу же включилась и Альбина Джанабаева. Третья «виагрушка» Ольга Карягина, казалось, то ли еще не проснулась, то ли просто пока уступает опытом и профессионализму подруг. Во всяком случае, все ее телодвижения не выглядели такими сексуальными. Первый дубль отснят. И пока девчонок припудривали и поправляли гримеры с костюмерами (Брежневой, например, пришлось прицепить к корсету платья лямки, потому что платье во время танцев норовило свалиться с ее роскошного бюста), фотографы кинулись к сцене, чтобы снять ближний план. И нарвались на строгое: «Низзя!» администратора группы. А услышав реплику журналиста «Все равно снимай!», тот и вовсе рассвирепел. Вся его двухметровая громадина повисла над кучкой представителей СМИ, которым пришлось выслушать долгий и эмоциональный рассказ мужчины о том, как он уже не раз ломал объективы фотокамер и, мол, ничего ему за это не было. Признаться, дорогой техникой никто не захотел рисковать. Да и зачем? В тот же день на съемочной площадке ожидали не менее ярких звезд – Ирину Билык, Веерку Сердючку и Тину Кароль. Не говоря уже о том, что обещал прийти, просто посидеть среди массовки Олег Блохин.