Виктор Павлик снял клип о больных раком детях

Главными героями клипа выступили больные киевского онкологического центра. Получился маленький документальный фильм об их жизни в палатах. Певец в клипе появляется лишь на несколько секунд. В репертуаре Павлика уже около пяти лет есть песня «Мама», о том, какой может оказаться сильной женщина ради своих близких. Все, кто слышал ее, говорили, что от слов, написанных Мариной Одольской, по спине бегут мурашки. Снять на песню клип предложила Лариса Лавринюк. После смерти от рака своего маленького сынишки Андрюши она создала и возглавила благотворительный фонд помощи онкобольным детям «Краб» (краб, пронзенный шпагой или стрелой – международный символ борьбы с раком). Журналист по профессии Лариса в прошлом году показала в Верховной Раде снимки больных детишек Юрию Павленко. Как оказалось, «молодежный» министр даже не знал о существовании киевского детского онкологического центра. Остальные чиновники, похоже, то же не подозревают или не хотят знать о том, что на всю Украину имеется лишь 10 палат для больных раком детей, и чтобы попасть в нее нужно стать в длинную очередь. И это в стране, где прогремел Чернобыль! Кстати, тогда специалисты предупреждали, что рост заболеваний резко увеличится через двадцать лет, то есть когда начнется полураспад… 1986+20. Получается, в этом году. «В США, - рассказывает Лариса, - в палатах онкобольных детей постоянно работают клоуны. Было доказано, что хорошее настроение положительно влияет на пациентов, улучшаются анализы». Хочется надеяться, что появление в больнице во время съемок клипа Виктора Павлика также благотворительно скажется на украинских ребятах. Кстати, средства на съемки певец заработал сам. «Я в рот никому не стал заглядывать, - признался он «Главреду», - сам насобирал. Повезло со съемочной командой – подобрались нормальные люди, которые понимают: занимаемся хорошим делом».