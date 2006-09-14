Виктор Павлик: «Наталья Витренко оказалась совсем не поющей»

На телеканале «Интер» решили соединить несоединяемое: заставить звезд спеть дуэтом. Пары подобрали, прямо скажем, весьма специфические. Так, например, Виктору Павлику всучили (ну, то есть, даже не предоставили возможность выбора) бывшую скандальную депутатку Верховной Рады Наталью Витренко. Но чего же не сделаешь ради рекламы! Витренко, значит, Витренко. Павлик согласился. Мучался с ней аж две недели. «Витренко оказалась дамой совсем не поющей!» - признался певец «Главреду». Но в результате долгих репетиций вроде бы получилось симпатичненько. Песню «Казатей» из репертуара популярной в 80-е годы итальянской группы «Рикки е Повери» пригласила сама Витренко. Наверное, она напомнила ей молодые годы.