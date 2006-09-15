Сергей Лазарев попал в ДТП

Популярный певец Сергей Лазарев вместе со своей партнершей по проекту «Танцы на льду» фигуристкой Анастасией Гребенкиной попал в аварию в центре столицы. ДТП произошло около семи часов вечера на светофоре у метро «Октябрьское поле». В бок автомобиля «лексус», принадлежащего Анастасии Гребенкиной, въехал темно-синий «Ауди 100», причем, как выяснилось позже, виновным в этой аварии оказался именно водитель злополучного «ауди», пишет газета «Твой день». - Я до сих пор понять не могу, как это произошло, – нервничая, призналась нам Гребенкина. – Я просто ехала вслед за Сережей. А уже через пару секунд меня сильно тряхануло, и я ударилась о дверную стойку. Выскочив из помятого автомобиля, Анастасия стала искать глазами машину Лазарева, так как испугалась, что он тоже попал в аварию. Ведь они ехали буквально в паре метров друг от друга. - Если честно, я очень сильно испугался за Настю, – обнимая фигуристку, рассказал Сергей. – Это произошло настолько неожиданно, что никто из нас в тот момент не понял, что же случилось. Когда я понял, что Настя попала в аварию, у меня от страха буквально сердце в пятки ушло. Как удалось выяснить, виновником аварии стал именно водитель злополучного «ауди», который не справился с управлением на скользкой дороге и протаранил автомобиль фигуристки. Сам же Лазарев чудом остался жив, так как на светофоре успел проскочить на желтый свет. - Вообще, если бы не Сережа, то все могло бы закончиться гораздо плачевнее, – говорит Анастасия. – Он мне буквально жизнь спас. Дело в том, что, когда Лазарев проехал на желтый сигнал светофора, он понял, что я уже не успеваю за ним и попадаю на красный. Большое ему спасибо, что он сумел вовремя сориентироваться и затормозить, а я же последовала его примеру. Если бы не он, на меня бы наехали автомобили, ехавшие на перекрестке с двух сторон. По словам фигуристки, ее больше всего удивила наглость водителя «ауди», который, не разобравшись в ситуации, сразу же стал обвинять в ДТП Анастасию. - Поговорив, мы все же нашли общий язык и не стали вызывать милицию, – говорит Анастасия. – К тому же у нас с Сережей уже не было времени, так как мы спешили на съемки. Кстати, стоит напомнить, что у Гребенкиной это уже не первая авария за последнее время. Около недели назад фигуристка попала в схожую ситуацию и так же чудом осталась цела.