Ева Польна беременна

Тест, показавший, что она находится на втором месяце беременности, Ева Польна сделала в Риме, где недавно проводила свой летний отпуск. Не сказать, чтоб она прямо-таки безумно обрадовалась будущему малышу. (Столь скорое рождение второго ребенка в ее ближайшие планы как-то не очень входило). Но была в переполненных чувствах, несомненно. О том, что солистка «Гостей из будущего» скоро станет мамой, стало известно, когда весь коллектив группы после летних каникул собрался в маленьком, уютном ресторанчике для обсуждения дальнейших творческих планов. Ева Польна весь вечер заказывала только безалкогольные напитки (в основном минеральную воду и свежевыжатые соки), наотрез отказываясь от вина и острых блюд, но с большим удовольствием налегая на солененькие огурчики. Своей радостью Ева поделилась лишь под конец застолья. И то, только тогда, когда большая часть компании разъехалась по домам. Правда, имя отца будущего ребенка, как и своей первой дочери Эвелин, Польна предпочла не называть. Вполне возможно, что он будет присутствовать на первом УЗИ, которое певица намерена сделать в начале следующей недели в Центре планирования семьи.