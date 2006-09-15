Седокова приехала в Сочи без мужа, дочки и...без трусов

{1-}В Сочи завершился второй конкурс молодых исполнителей «Пять звезд». В свободное от репетиций и выступлений время участники нежились в лучах бархатного солнышка, плескались в бассейне, а по ночам зажигали на дискотеках. Многие конкурсантки решили добиться славы, не голосом и танцами, а эпатажностью и сексуальностью. Временами музыкальное соревнование «Пять звезд» напоминало конкурс стрипризерш, причем многим номинанткам это было явно более по душе. Берегите, девочки, честь смолоду! - назидательно советовала конкурсанткам член жюри Надежда Бабкина. - Не грудкой и ножками надо привлекать, а талантом и голосом! Такая распущенность для артиста неуместна! Однако в центре всеобщего внимания оказалась самая сексапильная участница «Пяти звезд» бывшая солистка «Виа Гры» Анна Седокова. - Меня очень смущает присутствие на конкурсе продюсера «Виа Гры» Константина Меладзе. Мы ведь с ним столько пережили, когда я пела в группе! Да и расстались как-то не очень хорошо… Видимо, от этих стрессов Седокова и купила в местном бутике туфли на полразмера больше, а пройдя в них несколько метров, оступилась, упала и повредила коленку. Внутреннее беспокойство, наверное, стало причиной и того, что на одну из репетиций Анечка явилась без трусиков, но спела все равно лучше всех! Седокова приехала в Сочи без мужа и дочки. Малышку Алиночку она оставила под присмотром своей мамы, а вот с мужем, говорят, у нее уже несколько месяцев полный раздрай. - Извините, но об отношениях с Валентином я говорить не хочу - это слишком личное. Да и неприятно, - с грустью в глазах пролепетала Анечка. Уже полгода в светской тусовке ходят слухи, что Седокова и капитан киевского «Динамо» Белькевич не живут вместе, да и брак их был случайностью: она забеременела, а он как честный человек женился. Подтверждением этих гнусных сплетен можно считать то, что Аня приехала на черноморский курорт с неким музыкантом Стасом Сацурой. Парочка не разлучалась ни на минуту: их можно было видеть ласково воркующими на репетициях, в ресторане «Парк-отеля», на берегу моря, в темных переулках Сочи по ночам. - Мы просто земляки, - с невинным взглядом говорила Седокова. - У нас много общих тем. Например, мы оба выступаем на сцене. Ничего личного! Интересно, почему же тогда Аня и Стас со всех официальных мероприятий уходили вместе, а с утра на завтраке появлялись одновременно?! Юля Михальчик, бывшая возлюбленная продюсера Александра Шульгина, живо обсуждала с певицей Малиной недавние роды Алсу. - Представляешь, обследовалась в клинике Лос-Анджелеса, а рожать полетела в Нью-Йорк! – теребя лямочки кружевного бюстгальтера, сообщила товарке Юля. - Причем, я знаю совершенно точно – роды врачи просчитали на 25 сентября, а тут на две недели раньше. Татарская община Нью-Йорка сейчас стоит на ушах, скидываются на подарок. Бриллиантовую диадему с ожерельем для мамочки и какие-то неимоверные украшения для малышки-дочки!