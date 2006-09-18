Дима Билан или Дима «Билайн»?

Певец Дима Билан подписал дорогостоящий контракт с одним из крупнейших мобильных операторов на рекламу его услуг. Представители компании сотовой связи решили, что после успешной акции с использованием имени Мадонны контракт с Дмитрием может стать достойной заменой. По их мнению, сотрудничество с Биланом должно принести гораздо больше коммерческой выгоды, так как в России певец сейчас пользуется большой популярностью, пишет газета «Жизнь». В самое ближайшее время с рекламных баннеров Дима будет агитировать абонентов этой сотовой компании загрузить в свои телефоны его лучшие хиты и фотографии.