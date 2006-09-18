«Татушке» отбили зад

Травму Лена Катина получила на вечеринке после выступления в рамках гастрольного тура t.A.T.u.. В ночном клубе «татушки» вместе со своими музыкантами разошлись не на шутку. Заказав в баре сначала литровую бутылку виски, компания быстро дошла до кондиции. Уже в следующее мгновенье ватага гостей из столицы отправилась неровной походкой на танцпол. Лена с Юлей, подогреваемые алкоголем, выделывали такие коленца, что рядовые посетители были просто в шоке. Юля в какой-то момент так подкинула ногу, что окружающие могли хорошенько рассмотреть ее шелковое розовое белье. Видимо, трусики «татушки» заметил и один из музыкантов, который, засмотревшись, не удержался и упал прямо на Лену Катину. Та в свою очередь упала прямо на пятую точку. В следующее мгновенье рыженькая уже кричала от сильной боли. От этого пронзительного крика австралийский музыкант аж подскочил и попытался оказать первую медицинскую помощь своей коллеге. Сначала Катина сквозь слезы уверяла, что у нее травма копчика, отчего она с трудом может сидеть. Но потом в уборной Юля помогла Лене снять джинсы, и ее взору предстал огромный синяк на попке «татушки». Так что Катиной, можно сказать, повезло. По приезду в Москву она на всякий случай посетила хирурга в своей районной поликлинике, где во время консультации ей поставили диагноз - сильный ушиб.