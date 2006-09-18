Салтыкова запишет два дуэта с отечественными звездами

Ирина Салтыкова продолжает работу над новым, пока безымянным, альбомом. Представительница артистки Алексия рассказала корреспонденту InterMedia, что практически весь материал для пластинки записан, но сколько произведений в нее войдет, еще не решено. «В ближайшее время Ирина должна записать для пластинки два дуэта – с кем именно, пока не скажу, но это очень известные российские певцы, - заявила Алексия. – А в будущем мы планируем записать песню с известным зарубежным артистом – кто это, понятно, тоже пока секрет. Это будет бомба!» Новый альбом Ирины Салтыковой станет потрясением для ее постоянных слушателей. «В нем собраны самые разноплановые композиции, не традиционные для Ирины, - там будет и рок-н-ролл, и рэп, и r&b, - сообщила представительница певицы. – Музыка модная, слова душевные – я уверена, что этот диск найдет свою аудиторию и у молодежи, и у слушателей постарше». Песни для пластинки исполнительницы написали молодые авторы Валерия Лесовская, Евгения Тиджестова, а также известный хитмейкер Вячеслав Тюрин. На одну из композиций последнего – «До тебя» - г-жа Салтыкова намерена в октябре снять клип.